Badante uccisa a marzo | arrestato il figlio della donna accudita

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAltavilla Silentina (Sa) – Nella mattinata, ad Altavilla Silentina (SA), i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno eCompagnia di Eboli hanno tratto in arresto – su ordinemagistratura – un cinquantenne del posto, ritenuto il responsabilemorte di Snejana Bunaclea, lamoldava di quarantatré anni rinvenuta lo scorso 5priva di vita all’interno di una vasca da bagno nell’abitazione ove, solo pochi mesi prima, aveva trovato alloggio ed impiego per prendersi cura di un’anziana signora. L’uomo, incensurato,dell’anziana signora, è stato prelevato questa mattina dalle stesse mura ove gli inquirenti ritengono che, per motivi passionali, abbia ucciso lala scorsa primavera e, dopo una breve sosta in ...

InfoCilentoWeb : Altavilla Silentina: badante soffocata e uccisa, arrestato 50enne #AltavillaSilentina #AltavillaSilentinaNotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Badante uccisa

anteprima24.it

Otto anni di vita in Italia chiusi in una valigia mastodontica e in borse riempite in tutta fretta. È l'ultima immagine prima del ritorno in Ucraina del figlio e dei genitori di Viktoriia, la badante ...(red.) Con il funerale e la sepoltura di sabato scorso 28 novembre a Brescia, si è chiusa la drammatica vicenda della badante ucraina 42enne Viktoriia Vovkotrub. Si tratta della donna uccisa con una s ...