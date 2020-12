Azzolina, scuola fino a luglio e lezioni il sabato: il piano prevede anche turni pomeridiani (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per recuperare le lezioni andate perse in presenza durante l’anno si potrà andare a scuola anche di sabato e fino a luglio. Questo almeno è quanto auspica la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, che ospite a l’«Aria di domenica» su La7 ha illustrato il suo piano. Esclusa quindi la domenica, come suggerito dai colleghi di governo: «Il sabato in classe c’è già, soprattutto al Sud, per la domenica non penso sia da perseguire, anche le famiglie non lo vogliono». leggi anche l’articolo —> Lucia Azzolina “affossata” da “Striscia la Notizia”: «Ho fatto 5 università», un’umiliazione… Azzolina scuola fino a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per recuperare leandate perse in presenza durante l’anno si potrà andare adi. Questo almeno è quanto auspica la ministra della Pubblica Istruzione Lucia, che ospite a l’«Aria di domenica» su La7 ha illustrato il suo. Esclusa quindi la domenica, come suggerito dai colleghi di governo: «Ilin classe c’è già, soprattutto al Sud, per la domenica non penso sia da perseguire,le famiglie non lo vogliono». leggil’articolo —> Lucia“affossata” da “Striscia la Notizia”: «Ho fatto 5 università», un’umiliazione…a ...

