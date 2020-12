Azzolina: “No a scuola di domenica ma forse scuola in estate” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si inizia a discutere di riaperture delle scuole e delle modalità di ripresa. Sono varie le proposte che Lucia Azzolina ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a l’Aria di domenica su La7. In cantiere la possibilità di allungare l’anno scolastico e svolgere lezioni in estate. A tal proposito dice la Azzolina: “Lezioni in estate? Sono le Regioni ad essere competenti sul calendario scolastico. È possibile allungare il calendario se si sono perse delle lezioni. Ovviamente dobbiamo considerare che le scuole non si possono tenere aperte. Si può quindi pensare a giugno. Dobbiamo pensare alla strutture che abbiamo ad agosto non si può fare scuola. A giugno sì”. Bocciata invece la proposta di far lezione la domenica: “Il sabato in classe, c’è già soprattutto al Sud, per la ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si inizia a discutere di riaperture delle scuole e delle modalità di ripresa. Sono varie le proposte che Luciaha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a l’Aria disu La7. In cantiere la possibilità di allungare l’anno scolastico e svolgere lezioni in estate. A tal proposito dice la: “Lezioni in estate? Sono le Regioni ad essere competenti sul calendario scolastico. È possibile allungare il calendario se si sono perse delle lezioni. Ovviamente dobbiamo considerare che le scuole non si possono tenere aperte. Si può quindi pensare a giugno. Dobbiamo pensare alla strutture che abbiamo ad agosto non si può fare. A giugno sì”. Bocciata invece la proposta di far lezione la: “Il sabato in classe, c’è già soprattutto al Sud, per la ...

QuotidianPost : Azzolina: “No a scuola di domenica ma forse scuola in estate” - RitaCelestini : @La7tv @AzzolinaLucia @beppe_grillo Qui >> - valebellini62 : @chetempochefa @paola_demicheli Pensavo fosse Azzolina invece no!!! Fazio è verso le donne politiche di un'arroganz… - LupoTantoBuono : @La7tv No dai... ditemi che è #Crozza... non può averlo detto veramente. Dei banchi fatti in #cina, con della plast… - PoliticaNewsNow : Scuola, Azzolina: 'No a ragazzi in classe la domenica, contrarie anche famiglie' -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “No M5S: Azzolina, 'trattare civilmente anche donne che fanno politica' Affaritaliani.it