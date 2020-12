Australia | morso da uno squalo | surfista prima nuota a riva e poi cammina per 300 metri

(Di lunedì 7 dicembre 2020) A fare notizia innon è tanto unoche attacca, quanto sopravvivere alla sua aggressione. Ancor di più se dopo esserne rimasto ferito si ha la forza di raggiungere lae da lìre un bel po’di imbattersi nei primi soccorritori. Un finale da film. Ma è esattamente quel che che che è capitato ad undi 29 anni, protagonista suo malgrado di quella che i medici hanno definito una «straordinaria storia di sopravvivenza». Tanto più, che i morsi delloavevano inciso in profondità. Ciò nonostante, il giovane è riuscito are fino aper poi percorrere, sanguinante, 300invocando aiuto. I medici: «Straordinaria storia di sopravvivenza» L’incredibile vicenda, racconta ...

