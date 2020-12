Aurora Ramazzotti compie gli anni e mamma Hunziker le fa una richiesta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michael Hunziker, compie gli anni. Festa ridotta in casa Trussardi con pochi amici Aurora Ramazzotti è ormai una donna, il 5 dicembre ha compiuto 24 anni. La bella figlia di Eros Ramazzotti e Michael Hunziker ha festeggiato in casa Trussardi con pochi amici “tutti tamponati”. Al suo compleanno erano presenti sua madre e il marito Tomaso Trussardi, il suo fidanzato Goffredo e la sua amica del cuore Sara Daniele. Per lei era stato organizzato un catering con aperitivo e una torta millefoglie con crema pasticcera. Immancabili i palloncini che danno un’aria di festa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020), figlia di Eros e Michaelgli. Festa ridotta in casa Trussardi con pochi amiciè ormai una donna, il 5 dicembre ha compiuto 24. La bella figlia di Erose Michaelha festeggiato in casa Trussardi con pochi amici “tutti tamponati”. Al suo compleanno erano presenti sua madre e il marito Tomaso Trussardi, il suo fidanzato Goffredo e la sua amica del cuore Sara Daniele. Per lei era stato organizzato un catering con aperitivo e una torta millefoglie con crema pasticcera. Immancabili i palloncini che danno un’aria di festa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - zazoomblog : Aurora Ramazzotti “Secondo te se io non ho mai parlato di questa cosa… “ - #Aurora #Ramazzotti #“Secondo #parlato… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti “Secondo te se io non ho mai parlato di questa cosa… “ - #Aurora #Ramazzotti #“Secondo #parlato - haizkdba : RT @guestofworld_: Tommy che prepara una torta per il compleanno di Aurora e le dice 'auguri amore, spero mi perdonerai' con sottofondo l'a… - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi prepara una torta per il compleanno di Aurora Ramazzotti -