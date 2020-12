Aurora Ramazzotti compie 24 anni. Gli auguri di papà Eros, mamma Michelle e del fidanzato Goffredo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una bellissima foto in bianco e nero, i sorrisi complici di un padre con la sua «bambina»: così Eros Ramazzotti ha festeggiato via social la figlia Aurora, 24 anni il 5 dicembre: «Sempre più uniti, sempre pià amore. Auguri donna». La risposta non si è fatta attendere: «T’amo papotti mio», ha commentato la ragazza, sommersa dai messaggi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una bellissima foto in bianco e nero, i sorrisi complici di un padre con la sua «bambina»: così Eros Ramazzotti ha festeggiato via social la figlia Aurora, 24 anni il 5 dicembre: «Sempre più uniti, sempre pià amore. Auguri donna». La risposta non si è fatta attendere: «T’amo papotti mio», ha commentato la ragazza, sommersa dai messaggi.

