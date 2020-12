Audi Q3 e Q3 Sportback | l’ibrido alla spina arriva anche sui suv compatti di Ingolstadt – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sirga l’offerta dei prodotti elettrificati di: stavolta è il turno della Q3, che riceve la tecnologia ibrida plug-in, ovvero ricaricabile. L’edizione in questione si chiama “hybrid TFSI e”, e in Italia arriverà nel primo trimestre del 2021. Sarà declinatanella più sportiva carrozzeria, con padiglione sfuggente e piglio da coupé. La meccanica prevede l’abbinamento fra il collaudato quattro cilindri 1.4 TFSI, da 150 Cv di potenza massima, a un propulsore elettrico da 116 Cv, integrato nel cambio automatico a 6 rapporti. La potenza di sistema è di 245 cavalli, con un valore di coppia motrice che tocca i 400 Nm. Brillanti le prestazioni: la Q3 così motorizzata tocca i 100 km/h con partenza da fermo in appena 7,3 secondi e raggiunge una velocità ...