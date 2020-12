(Di lunedì 7 dicembre 2020) La gamma dell'A3si arricchisce della seconda variante-in hybrid. Alla 40 TFSI e introdotta ad ottobre si aggiunge infatti la 45 TFSI e, che sarà in consegna nel primo trimestre del 2021 a prezzi ancora da confermare. In Germania è invece già ordinabile a partire da 40.395 euro. I suoi numeri. Le due varianti utilizzano lo stesso motore endotermico 1.4 TSI da 150 CV e 250 Nm con cambio automatico sei marce, ma la più potente 45 TFSI e sfrutta un più potente motore elettrico da 190 CV e 330 Nm. La potenza di sistemacosì a 245 CV e 400 Nm, con un salto prestazionale evidente rispetto al modello da 204 CV: i 100 km/h vengono raggiunti in 6,8 secondi, mentre la velocità massima è pari a 232 km/h. Le batterie da 13 kWh consentono di percorrere fino a 61 km, calcolati nel ciclo Wltp, con velocità ...

dinoadduci : Audi A3 Sportback - L'ibrida plug-in sale a 245 cavalli - Info_Ricambi : Audi spinge sull'acceleratore per ciò che concerne le elettrificate introducendo nuove versioni ibride. @AudiIT… - Italia_Notizie : Audi Q3 e Q3 Sportback, l’ibrido alla spina arriva anche sui suv compatti di Ingolstadt – FOTO - clikservernet : Audi Q3 e Q3 Sportback, l’ibrido alla spina arriva anche sui suv compatti di Ingolstadt – FOTO - Noovyis : (Audi Q3 e Q3 Sportback, l’ibrido alla spina arriva anche sui suv compatti di Ingolstadt – FOTO) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Sportback

Quattroruote

3.0 TDI 272 CV quattro S tronic Business Plus (1) 40 2.0 TDI S tronic Business Plus (1) 45 3.0 TDI quattro tiptronic Business Plus (1) 50 3.0 TDI quattro tiptronic Business Plus (7) ...La variante 45 TFSI e sarà in consegna nei primi mesi del 2021: verrà proposta nel solo allestimento S line edition ...