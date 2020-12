Atletica, la marcia 50 km esce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. L’addio di una disciplina storica, amata dall’Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pino Dordoni, Abdon Pamich, Alex Schwazer: tre ori sfavillanti dell’Atletica italiana in una specialità che, dopo Tokyo 2021, non sarà più olimpica. La 50 km di marcia sparisce dal programma a Cinque Cerchi da Parigi 2024, 92 anni dopo essere stata inserita a Los Angeles 1932 e dopo essere stata per quasi un secolo (con l’eccezione di Montreal 1976, edizione in cui non fu disputata) la gara più lunga del programma dell’Atletica leggera. Un addio che fa male perchè, tra le specialità “tagliate” dal CIO in vista dell’edizione francese dei Giochi è sicuramente quella con maggiore tradizione e quella a cui gli sportivi italiani di tutte le età sono legati visto che le sei medaglie azzurre in questa specialità abbracciano un po’ tutte le generazioni: 1932 Ugo Frigerio bronzo a Los Angeles, 1952 a Helsinki ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pino Dordoni, Abdon Pamich, Alex Schwazer: tre ori sfavillanti dell’italiana in una specialità che, dopo Tokyo 2021, non sarà più olimpica. La 50 km disparisce dal programma a Cinque Cerchi da, 92 anni dopo essere stata inserita a Los Angeles 1932 e dopo essere stata per quasi un secolo (con l’eccezione di Montreal 1976, edizione in cui non fu disputata) la gara più lunga del programma dell’leggera. Un addio che fa male perchè, tra le specialità “tagliate” dal CIO in vista dell’edizione francese dei Giochi è sicuramente quella con maggiore tradizione e quella a cui gli sportivi italiani di tutte le età sono legati visto che le sei medaglie azzurre in questa specialità abbracciano un po’ tutte le generazioni: 1932 Ugo Frigerio bronzo a Los Angeles, 1952 a Helsinki ...

