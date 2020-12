Atletica, la 50 km di marcia cancellata dalle Olimpiadi! Tradizione in soffitta da Parigi 2024, entra una gara mista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sarà una novità importante per quanto riguarda l’Atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: la 50 km di marcia sparirà dal programma a cinque cerchi! Questa è stata la decisione presa dal CIO in occasione dell’executive board che ha dato forma ai Giochi in programma tra quattro anni nella capitale francese. Il principio che ha spinto ad adottare questa clamorosa scelta è stato illustrato dal Presidente Thomas Bach: raggiungere per la prima volta una piena uguaglianza di genere con il 50% esatto di atleti uomini e e il 50% di atlete donne. Si è optato dunque di fare uscire la prova più lunga del tacco e punto, che è sempre stata esclusivamente maschile e sarà così anche a Tokyo 2021. Sarà mantenuto, però, lo stesso numero di specialità dell’Atletica previsto attualmente, ovvero 48. La 50 km di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sarà una novità importante per quanto riguarda l’leggera alle Olimpiadi di: la 50 km disparirà dal programma a cinque cerchi! Questa è stata la decisione presa dal CIO in occasione dell’executive board che ha dato forma ai Giochi in programma tra quattro anni nella capitale francese. Il principio che ha spinto ad adottare questa clamorosa scelta è stato illustrato dal Presidente Thomas Bach: raggiungere per la prima volta una piena uguaglianza di genere con il 50% esatto di atleti uomini e e il 50% di atlete donne. Si è optato dunque di fare uscire la prova più lunga del tacco e punto, che è sempre stata esclusivamente maschile e sarà così anche a Tokyo 2021. Sarà mantenuto, però, lo stesso numero di specialità dell’previsto attualmente, ovvero 48. La 50 km di ...

