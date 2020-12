Assosport | inserire produttori articoli sportivi tra beneficiari ristori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Labitalia) - "In prima linea ci sono i gestori degli impianti da neve, ma dietro c'è un'enorme e articolata filiera che ora rischia un crollo ripido come una pista da sci. Ecco perché, associazione di categoria che raggruppa imprenditori dello sportsystem di tutta Italia, da settimane insiste sulla necessità dianche iditra ideivarati dal governo". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, la presidente, Anna Ferrino, a capo di un'associazione che conta 120 aziende in tutta Italia per oltre 300 brand, 9.300 addetti, un fatturato aggregato che sfiora i 5 miliardi di euro, pari quasi al 40% del totale messo a segno nel 2019 da tutta l'industria italiana dello sport. "La cosiddetta ...