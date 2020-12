Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 6 dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 6 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vite in fuga hanno ottenuto 4531 spettatori (share 16.82%) nel primo episodio e 4322 (18.78%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2320 spettatori (13.53%), con anteprima a 2435 (8.75%). Su Italia1 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1414 spettatori (5.09%), mentre quello di NCIS New Orleans 1180 (4.44%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2490 spettatori (9.23%) nel programma vero e proprio e 1355 (7.20%) nel Tavolo ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 7 dicembre 2020)dei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vite in fuga hanno ottenuto 4531 spettatori (share 16.82%) nel primo episodio e 4322 (18.78%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2320 spettatori (13.53%), con anteprima a 2435 (8.75%). Su Italia1 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1414 spettatori (5.09%), mentre quello di NCIS New Orleans 1180 (4.44%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2490 spettatori (9.23%) nel programma vero e proprio e 1355 (7.20%) nel Tavolo ...

