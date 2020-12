TV7Benevento : Arte: domani all'asta da Sotheby's acquarello di Van Gogh, stima 2-3 milioni di dollari... - Basilicata_Tur : Basilicata terra di arte, cultura e fede. Tra le iniziative di APT, domani il Presepe Blu Notte di Guido Strazza al… - AnsaBasilicata : Arte: presepe Artese da domani in studio 'A Sua immagine'. Quello di Strazza da Castronuovo a Galleria D'Arte di Ro… - finelinexhss : sono a uno scientifico, è l'una di notte, domani (oggi) non ho scuola, sto facendo i compiti... ARTE. - Michela_DB83 : RT @JCultHeritCrime: ?? Saranno restituite domani #5dicembre importanti opere d'#arte trafugate dalle #chiese delle Diocesi di Aversa, Capua… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte domani

SardiniaPost

New York, 7 dic. - (Adnkronos) - Uno dei primi acquerelli realizzati dall'artista olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) nella sua carriera va all'asta domani, martedì 8 dicembre, da Sotheby's a New ...Sarà presentato domani (martedì 8 dicembre alle ore 19) in anteprima, nella Chiesa del Gesù di Roma, il Presepe dei Gesuiti, opera inedita di Ulderico Pinfildi, lo scultore napoletano considerato tra ...