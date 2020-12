Arrestato pedofilo 66enne in bici: molestava ragazzine per strada, fotografato dalle vittime (Di lunedì 7 dicembre 2020) I carabinieri di Desio (Monza), in esecuzione della misura applicativa degli arresti domiciliare emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della procura, hanno Arrestato un 66enne di ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) I carabinieri di Desio (Monza), in esecuzione della misura applicativa degli arresti domiciliare emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della procura, hannoundi ...

