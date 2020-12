Arrestato l'uomo che aveva ucciso la badante a Salerno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è fatta luce sull'omicidio della badante moldava, uccisa a Marzo in provincia di Salerno. L'omicida sarebbe il figlio dell'anziana curata dalla badante. Svolta sull’omicidio della badante moldava a Salerno: Arrestato l’omicida su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è fatta luce sull'omicidio dellamoldava, uccisa a Marzo in provincia di. L'omicida sarebbe il figlio dell'anziana curata dalla. Svolta sull’omicidio dellamoldava al’omicida su Notizie.it.

