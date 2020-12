Ariadna Romero vuota il sacco da Barbara d’Urso: ecco cosa ha detto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ariadna Romero rompe il silenzio sull’ex compagno Pierpaolo Pretelli e commenta l’amicizia speciale nata al Gf Vip con Elisabetta Gregoraci. Ariadna Romero parla di Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Fonte: InstagramOspite a Live-Non è la d’Urso, Ariadna Romero ha parlato dell’ex Pierpaolo Pretelli che nelle ultime ore ha trascorso alcuni momenti da solo con Elisabetta Gregoraci, prossima ad abbandonare definitivamente la Casa. ecco cosa ha detto la Romero ‘sull’amicizia speciale’ nata al Gf Vip. Ariadna Romero e il rapporto con Pretelli Nella puntata di domenica 6 dicembre di Live-Non è la d’Urso, Ariadna ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020)rompe il silenzio sull’ex compagno Pierpaolo Pretelli e commenta l’amicizia speciale nata al Gf Vip con Elisabetta Gregoraci.parla di Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Fonte: InstagramOspite a Live-Non è laha parlato dell’ex Pierpaolo Pretelli che nelle ultime ore ha trascorso alcuni momenti da solo con Elisabetta Gregoraci, prossima ad abbandonare definitivamente la Casa.hala‘sull’amicizia speciale’ nata al Gf Vip.e il rapporto con Pretelli Nella puntata di domenica 6 dicembre di Live-Non è la...

