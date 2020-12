Ariadna Romero: “Al GF Vip ho fatto il tifo per Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci” – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’intervento di Ariadna Romero a Live in onda su Canale 5 dopo il blackout è stato breve, conciso e rispettoso come lei. L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha parlato del rapporto tra il padre di suo figlio ed Elisabetta Gregoraci, la conduttrice che proprio stasera lascerà il Grande Fratello Vip. Ariadna Romero: “Ho fatto il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’intervento dia Live in onda su Canale 5 dopo il blackout è stato breve, conciso e rispettoso come lei. L’ex compagna diPretelli ha parlato del rapporto tra il padre di suo figlio edGregoraci, la conduttrice che proprio stasera lascerà il Grande Fratello Vip.: “Hoil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

