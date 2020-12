Arcuri vuole dare il vaccino anche agli immigrati “Hanno stessi diritti degli italiani”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – Ilper il Sars-CoV-2 sarà disponibile per tutti,per gli. Lo ha annunciato ieri il commissario straordinario per i vaccini Domenicointervenendo durante la trasmissione Mezz’ora in più condotto su Rai3 da Lucia Annunziata. Figuriamoci se l’esecutivo non aveva pensatoa loro. «Nell’ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le autorizzazione alla messa in commercio dei vaccini sarà possibile che in Italia, da gennaio e fino a marzo 2022 arrivino 202 milioni di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà rispettata», precisa. Contando che potrebbe profilarsi l’eventualità di una somministrazione di due dosi per destinatario del, ne resterebbero 60 milioni per lo stoccaggio. ...