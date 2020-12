Arcuri | “I migranti hanno lo stesso diritto degli italiani di essere vaccinati”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo il Commissario straordinario per il contenimento e contrasto dell’emergenza Covid, iload accedere alle vaccinazioni. La pandemia globale sta ormai raggiungendo dimensioni spropositate: secondo i dati della John Hopkins University i contagi globalisuperato oramai i 67 milioni. Nella giornata di ieri è stato interpellato a proposito della tematica sulle prossime vaccinazioni anche il Commissario straordinario per il contenimento dell’emergenza covid, Domenico. Questi ha sottolineato che:“ Idiritti uguali a quelli dei cittadini“, compreso quello alla salute e ad...

L’AQUILA – E’ convocata una conferenza stampa per oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 12:00 presso la Sala Convegni al 2° Lotto dell’Ospedale di Teramo, in tema di screening di massa per il Covid-1 ...Domenico Arcuri, commissario per l’Emergenza Covid, si è soffermato sui vaccini e in particolar modo ha chiarito un aspetto. “Entro settembre 2021 avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani ...