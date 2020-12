Aperte le prenotazioni per la Stagione 2021 del Teatro Alfieri di Asti

CorriereAl : Lunedì prossimo tamponi rapidi al Cristo: prenotazioni aperte - GoccediArte : Vi aspettiamo ai nostri corsi di teatro!! -Gocce online: laboratori di recitazione online per adolescenti e adulti… - N_Settantasei : ????? Date uno sguardo al nostro menù aggiornato ????? Servizio da #asporto o #consegna a domicilio. Prenotazioni ape… - cisanello : @MarabottiMarco @dottora_i Insomma io prenotato 4 minuti dopo mezzanotte, appena aperte le prenotazioni, poi a Empo… - gerrialtosole : @venere_dirimmel Aperte le prenotazioni ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Aperte prenotazioni

Gazzetta D'Asti

Si aprono le prenotazioni per la Stagione 2021 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.L'Istituto San Benedetto di Tarquinia apre le sue porte, anche se virtualmente e nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19, per mostrare alle ...