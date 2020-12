Anziano in famiglia: ecco le agevolazioni INPS (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggigiorno, fortunatamente, sono state messe a disposizione una serie di sussidi per i cittadini italiani, e per i cittadini stranieri ma con cittadinanza italiana da almeno 10 anni. Tra le varie forme assistenziali che lo Stato garantisce, ci sono anche delle agevolazioni fornite dall’INPS risolte a chi ha un Anziano in famiglia. Quindi un sussidio a favore dell’Anziano. In questo ultimo articolo della giornata andremo a vedere insieme quali sono queste agevolazioni a chi spettano, quindi quali sono i requisiti, e come è possibile ottenerle. La prima agevolazione è rivolta a chi ha in famiglia una persona totalmente invalida. L’assegno di accompagnamento non prevede dei limiti di reddito né di età per l’assegnazione, ma, lo si ottiene con una specifica richiesta. ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggigiorno, fortunatamente, sono state messe a disposizione una serie di sussidi per i cittadini italiani, e per i cittadini stranieri ma con cittadinanza italiana da almeno 10 anni. Tra le varie forme assistenziali che lo Stato garantisce, ci sono anche dellefornite dall’risolte a chi ha unin. Quindi un sussidio a favore dell’. In questo ultimo articolo della giornata andremo a vedere insieme quali sono questea chi spettano, quindi quali sono i requisiti, e come è possibile ottenerle. La prima agevolazione è rivolta a chi ha inuna persona totalmente invalida. L’assegno di accompagnamento non prevede dei limiti di reddito né di età per l’assegnazione, ma, lo si ottiene con una specifica richiesta. ...

MarcelloMamins : RT @lucianoghelfi: Definitivo: se hai un genitore anziano e solo in un’altra regione sei davanti a un dilemma. Ci puoi andare solo tu, o la… - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: Definitivo: se hai un genitore anziano e solo in un’altra regione sei davanti a un dilemma. Ci puoi andare solo tu, o la… - lucianoghelfi : Definitivo: se hai un genitore anziano e solo in un’altra regione sei davanti a un dilemma. Ci puoi andare solo tu,… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Anziano trovato morto a terra in ospedale nel Bresciano La famiglia: “A letto con le sponde e con il femore rotto, come è po… -