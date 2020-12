Antonella Clerici festeggia il compleanno anche oggi in tv (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Con la sua canzone preferitahatoil suo). Gli auguri in tv nel bosco di E’ sempre mezzogiorno da parte di tutti i suoi collaboratori e in studio arriva l’orso bianco, enorme, non è un peluche. Le consegna le rose bi, meravigliose ma sotto non c’è di certo Vittorio Garrone. Con lui ha giàto ieri nella loro casa nel bosco. Non potevano però mancare gli auguri nel bosco di E’ sempre mezzogiorno perchepiù che mai è euforica. Sotto l’orso bianco c’è Alfio e in mano per la conduttrice ha un bellissimo fascio di rose bi. Una bella sorpresa per lei che non si aspettava altri ...