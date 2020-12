Anticipazioni Una Vita venerdì 11 dicembre 2020: cosa accade tra Ramon e Antonito? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella puntata di Una Vita di venerdì 11 dicembre 2020 vedremo che le cose si complicheranno. Infatti, Cesar Andrade nega il suo coinvolgimento in attiVita’ criminali. Susana scopre cio’ che non va nella famiglia Palacios che, nel frattempo, dovra’ fare i conti con un ulteriore litigio tra padre e figlio, sebbene Carmen e Lolita continuino a nascondere i loro screzi. Successivamente, i dubbi assaliranno Cinta, crede che i suoi cari le stiano mentendo e non le dicono dove si trova Emilio. Anticipazioni Una Vita venerdì 11 dicembre 2020: i dubbi di Andrade Le novità nella nuova puntata di Una Vita non mancano di certo. Infatti, Cesar Andrade decide di incontrare contemporaneamente Mauro e Felipe e, di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella puntata di Unadi11vedremo che le cose si complicheranno. Infatti, Cesar Andrade nega il suo coinvolgimento in atti’ criminali. Susana scopre cio’ che non va nella famiglia Palacios che, nel frattempo, dovra’ fare i conti con un ulteriore litigio tra padre e figlio, sebbene Carmen e Lolita continuino a nascondere i loro screzi. Successivamente, i dubbi assaliranno Cinta, crede che i suoi cari le stiano mentendo e non le dicono dove si trova Emilio.Una11: i dubbi di Andrade Le novità nella nuova puntata di Unanon mancano di certo. Infatti, Cesar Andrade decide di incontrare contemporaneamente Mauro e Felipe e, di ...

Grande attesa per le nuove puntate di Un Posto al Sole. L'episodio in onda lo scorso venerdì 4 dicembre si è concluso con uno sconvolgente cliffhanger avente per protagonista il piccolo Jimmy (Gennaro ...

Ultima puntata stasera alle 21,15 per "Vite in guga" la serie che vede protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle, Giorgio Colangeli e con la partecipazione di ...

