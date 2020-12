Anticipazioni Beautiful Puntate 14-20 Dicembre 2020: Flo Salva la Vita a Katie! (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 Dicembre 2020: Flo scopre di poter donare un rene a Katie. La Logan è Salva! Anticipazioni Beautiful: a Katie resta poco da vivere a causa dei suoi reni compromessi. Flo si sottopone ad un test di compatibilità ed il risultato è sorprendente. Ridge, lasciato da Brooke, vuole riunire la sua famiglia e propone a Steffy di perdonare Thomas. Lei si rifiuta… Liam loda Wyatt quando scopre che ha allontanato Flo dalla sua Vita… Si griderà al miracolo nei prossimi appuntamenti della soap americana! Le nuove Anticipazioni Beautiful, quelle riguardanti la trama delle Puntate in onda da lunedì 14 Dicembre a ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)Tramada lunedì 14 a domenica 20: Flo scopre di poter donare un rene a Katie. La Logan è: a Katie resta poco da vivere a causa dei suoi reni compromessi. Flo si sottopone ad un test di compatibilità ed il risultato è sorprendente. Ridge, lasciato da Brooke, vuole riunire la sua famiglia e propone a Steffy di perdonare Thomas. Lei si rifiuta… Liam loda Wyatt quando scopre che ha allontanato Flo dalla sua… Si griderà al miracolo nei prossimi appuntamenti della soap americana! Le nuove, quelle riguardanti la trama dellein onda da lunedì 14a ...

