Anticipazioni Beautiful 14 – 20 dicembre | Katie salvata da un donatore misterioso

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Vediamo cosa ci dicono ledidel 14 – 20: tutta la settimana ruoterà soprattutto attorno al grave problema di salute di. La sorella di Brooke e Donna ha notoriamente bisogno del trapianto di un rene: ce la farà grazie ad un: chi sarà? Intanto il medico darà alla famiglia un avvertimento.lunedì 14: Steffy sotto shock perché Ridge le dice di Brooke e di Shauna La giovane Forrester è allibita per aver appreso dal padre che si sta separando (di nuovo!) da Brooke. Ridge non tace il motivo alla figlia: ubriaco, è stato a letto con Shauna!martedì 15: ...

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda martedì 8 dicembre? Qui sopra una breve anticipazione. Ridge dice a Shauna che si sente in colpa nei confronti di Brooke, nonostante tra loro non sia ...Momenti drammatici nel corso delle puntate americane di Beautiful in onda proprio in questi giorni dall'altra parte dell'oceano. Le trame ...