Annullati i concerti di Nick Cave & The Bad Seeds in Italia del 2021: "Stiamo lavorando su piani alternativi" (Di lunedì 7 dicembre 2020) La corsa inarrestabile della pandemia ha portato alla cancellazione dei concerti di Nick Cave & The Bad Seeds inizialmente programmati per il 2021 lungo il Regno Unito e l'Europa. A subire lo scotto della drastica decisione c'è anche l'Italia. Il tour a sostegno dell'ultimo album Ghosteen aveva già subito uno slittamento durante la primavera 2020. Due le date programmate per l'Italia nel 2021: il 20 maggio 2021 presso il Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 presso il Palazzo dello Sport di Roma. La pandemia del virus Sars-CoV-2 ha messo letteralmente in ginocchio il mondo della musica dal vivo.

