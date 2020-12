Andrea Zelletta, in arrivo una sorpresa dal Grande Fratello nella diretta di stasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5 è prevista una sorpresa per Andrea Zelletta. Lo ha annunciato poco fa il profilo ufficiale Instagram del reality show di Canale 5, aggiungendo una faccina sorridente con gli occhi a forma di cuore. Dunque, stavolta la sorpresa per l’ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe essere stra-positiva; nessun scheletro nell’armadio come invece era capitato nelle prime settimane di GF, quando nella Casa gli fece visita Alice Fabbrica, sostenendo che il gieffino ci avesse provato con lei e le continuasse a mandare messaggi anche dopo la scelta di Natalia Paragoni (l’attuale fidanzata di Zelletta). Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)puntata didelVip 5 è prevista unaper. Lo ha annunciato poco fa il profilo ufficiale Instagram del reality show di Canale 5, aggiungendo una faccina sorridente con gli occhi a forma di cuore. Dunque, stavolta laper l’ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe essere stra-positiva; nessun scheletro nell’armadio come invece era capitato nelle prime settimane di GF, quandoCasa gli fece visita Alice Fabbrica, sostenendo che il gieffino ci avesse provato con lei e le continuasse a mandare messaggi anche dopo la scelta di Natalia Paragoni (l’attuale fidanzata di). Visualizza questo post su Instagram Un post ...

tuttopuntotv : Che sorpresa avrà #Zelletta questa sera secondo voi? #GFVIP - Katsfire_ : RT @xxvalexx14: Le querele che partiranno da parte di Andrea Zelletta per non essere stato partecipe in tutto quello che è successo negli u… - sempiternalpajn : RT @xxvalexx14: Le querele che partiranno da parte di Andrea Zelletta per non essere stato partecipe in tutto quello che è successo negli u… - respirandoci : @_vitroia_ 1) Andrea Zelletta ha detto a Francesca che meritava più schiaffi, Oppini neanche lo commento, Enock è… - _alicedonadio_ : Andrea tenerezza zelletta #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Andrea Zelletta: "Vedo un muro da parte tua" - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Giulia De Lellis, nuova frecciatina di Natalia Paragoni: guerra social!

Giulia De Lellis, nuova frecciatina di Natalia Paragoni: guerra social! Frecciatina a Giulia che è a Dubai? Entrambe arrivano da Uomini e Donne: la prima ha corteggiato Andrea Damante nel 2016, riscuo ...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Sei l'unico che non mi ha delusa". Pretelli? No, una clamorosa ultima confessione

Il Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci è giunto ai titoli di coda. Nonostante sia amatissima dai telespettatori, grazie a un ...

Giulia De Lellis, nuova frecciatina di Natalia Paragoni: guerra social! Frecciatina a Giulia che è a Dubai? Entrambe arrivano da Uomini e Donne: la prima ha corteggiato Andrea Damante nel 2016, riscuo ...Il Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci è giunto ai titoli di coda. Nonostante sia amatissima dai telespettatori, grazie a un ...