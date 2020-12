ANAS, al via bando da 88 milioni per servizi progettazione esecutiva sede stradale e opere sotterranee (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicati da ANAS (Gruppo FS Italiane) due bandi del valore complessivo di 88 milioni di euro per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione programmata della sede stradale e per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sotterranee lungo la rete nazionale di ANAS. “Investire nella progettazione per costruire e manutenere il nostro patrimonio stradale – ha dichiarato l’amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini – significa potenziare la viabilità e offrire ai nostri utenti una rete sempre più sicura, moderna e sostenibile. Gli investimenti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicati da(Gruppo FS Italiane) due bandi del valore complessivo di 88di euro perdidefinitiva edrelativa ai lavori di manutenzione programmata dellae perdidefinitiva eddellelungo la rete nazionale di. “Investire nellaper costruire e manutenere il nostro patrimonio– ha dichiarato l’amministratore delegato diMassimo Simonini – significa potenziare la viabilità e offrire ai nostri utenti una rete sempre più sicura, moderna e sostenibile. Gli investimenti ...

