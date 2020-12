“Amp Up Myself” è il nuovo brano di Aurora Batlle!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dall’11 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streamingUPd’esordio diBATLLE.UP, il cui titolo significa letteralmentelificare me stessa”, è il primoinedito diBATLLE. Scritta in un momento di profonda riflessione, la canzone è una vera e propria rivalsa personale, l’unione simbiotica di note e parole con cuicanta il suo trionfo su tutto ciò che è stato per lei fonte di sofferenza emotiva e psicologica in ambito relazionale. «Questa canzone l’ho scritta per rivendicare me stessa e quello che sento, smettendo di sottovalutare il mio pensiero – spiega la giovane autrice a proposito del suo primo ...