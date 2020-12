Ambrogino d’Oro, cerimonia di premiazione: tra i premiati l’oncologa Elisabetta Dejana e i Ferragnez (Di lunedì 7 dicembre 2020) La pandemia e le regole anti-assembramento hanno stravolto anche la storica cerimonia del 7 Dicembre 2020 per l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro a Milano. La cerimonia, infatti, è stata trasmessa in streaming sul sito del comune di Milano. Per quest’anno la Commissione per la concessione delle civiche benemerenze ha selezionato quattro medaglie d’Oro alla memoria, quindici medaglie d’Oro e venti attestati di civica benemerenza. Tra i cittadini che hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro 2020 c’è anche la biologa e ricercatrice oncologica Elisabetta Dejana dell’Ifom Istituto Firc di Oncologia Molecolare e dell’Università di Uppsala in Svezia. Leggi anche –> Azzolina, scuola fino a luglio e lezioni il sabato: il piano ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La pandemia e le regole anti-assembramento hanno stravolto anche la storicadel 7 Dicembre 2020 per l’assegnazione dell’a Milano. La, infatti, è stata trasmessa in streaming sul sito del comune di Milano. Per quest’anno la Commissione per la concessione delle civiche benemerenze ha selezionato quattro medagliealla memoria, quindici medagliee venti attestati di civica benemerenza. Tra i cittadini che hanno ricevuto l’2020 c’è anche la biologa e ricercatrice oncologicadell’Ifom Istituto Firc di Oncologia Molecolare e dell’Università di Uppsala in Svezia. Leggi anche –> Azzolina, scuola fino a luglio e lezioni il sabato: il piano ...

laprovinciacr : #Coronavirus Covid: a Milano Ferragnez ricevono Ambrogino d'oro da Sala - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ambrogino d'oro, il giorno della premiazione: dai medici in prima linea per il Covid ai Ferragnez nella cerimonia in stream… - Lucadellisanti : L'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni e Fedez è stra meritato. Un bellissimo esempio per i ragazzi. #ambroginodoro -