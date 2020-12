FranciScarpa : Ambrogino d'Oro ai Ferragnez: «La loro notorietà al servizio della lotta al Covid» - razorblack66 : RT @Ilconservator: Ambrogino d'oro ai Ferragnez Ed i Vigili Del Fuoco muti #Milano - iperwild : RT @Ilconservator: Ambrogino d'oro ai Ferragnez Ed i Vigili Del Fuoco muti #Milano - LuisaBagnoli1 : RT @qn_giorno: Ambrogino ai Ferragnez: 'Siamo onorati, speriamo fare sempre di più per #Milano e l'Italia' / FOTO - LB19712 : RT @Ilconservator: Ambrogino d'oro ai Ferragnez Ed i Vigili Del Fuoco muti #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrogino Ferragnez

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...La benemerenza cittadina per aver "messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città" ...