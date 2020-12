Alluvione nel Modenese, i vigili del fuoco salvano tre persone portandole sulle spalle: il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Nonantola, in provincia di Modena, continua il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’esondazione del fiume Panaro, causata dalle abbondanti piogge cadute domenica. Tre persone, tra cui un neonato, sono state portate in salvo: ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Nonantola, in provincia di Modena, continua il lavoro deideldopo l’esondazione del fiume Panaro, causata dalle abbondanti piogge cadute domenica. Tre, tra cui un neonato, sono state portate in salvo: ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

