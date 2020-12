Allerta maltempo nel Lazio: codice rosso per il bollettino meteo, forti temporali e nubifragi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il bollettino meteo emesso per domani, martedì 8 dicembre 2020, è da codice rosso: il Lazio sarà preda di forti temporali e nubifragi. Il Centro Funzionale della Regione Lazio prevede criticità idreologica ed idraulica “con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per le prossime 36 ore“. Nello specifico, il bollettino annuncia per il giorno 8 dicembre un rischio di criticità “rosso”, specialmente per le provincie di Frosinone e Latina. Leggi anche: Tevere, controlli potenziati: necessari interventi di evacuazione per rischio esondazione L‘Allerta meteo è dovuta dalla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio metereologico del Dipartimento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilemesso per domani, martedì 8 dicembre 2020, è da: ilsarà preda di. Il Centro Funzionale della Regioneprevede criticità idreologica ed idraulica “con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per le prossime 36 ore“. Nello specifico, ilannuncia per il giorno 8 dicembre un rischio di criticità “”, specialmente per le provincie di Frosinone e Latina. Leggi anche: Tevere, controlli potenziati: necessari interventi di evacuazione per rischio esondazione L‘è dovuta dalla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio metereologico del Dipartimento della ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - RegioneER : #ProtezionecivileER Esondazione Panaro e piena Secchia (Mo): calano i livelli dei fiumi, ch erestano sorvegliati s… - TeoloMassimo : RT @TgrRaiFVG: Il maltempo ha dato una tregua alla parte occidentale del FVG, la più colpita. Ma si attendono nuove piogge: la Protezione C… - Ulisse25340993 : Altro maltempo in arrivo: nuova allerta neve nell’entroterra della Liguria - Il Secolo XIX -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta maltempo Maltempo, allerta fiumi e rischio valanghe Adnkronos Meteo Sicilia, ancora pioggia e venti: diramata allerta gialla

Il maltempo non si placa: previste anche per le prossime ore precipitazioni sparse. La Protezione Civile ha, di conseguenza, diramato una nuova allerta gialla.

Maltempo: prolungata l'allerta gialla sulla Toscana

Firenze, 7 dicembre 2020 - E' stata prorogata fino alla mezzanotte di domani, martedi' 8 dicembre, l'allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico su tutta la Toscana.

Il maltempo non si placa: previste anche per le prossime ore precipitazioni sparse. La Protezione Civile ha, di conseguenza, diramato una nuova allerta gialla.Firenze, 7 dicembre 2020 - E' stata prorogata fino alla mezzanotte di domani, martedi' 8 dicembre, l'allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico su tutta la Toscana.