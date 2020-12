Allarme lavoro: nel 2021 a rischio 1 milione di posti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Almeno 1 milione di esuberi nel 2021. È la stima che circola sui tavoli del governo – scrive Repubblica – in vista del 31 marzo, quando terminerà il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto da inizio pandemia. Di questi, almeno 250mila lavoratori vengono considerati in uscita in pochissimo tempo. Il resto dopo. La Banca d’Italia ha calcolato in 600mila i posti salvati con il mix di politiche anti-Covid, tra il divieto di licenziare e la cassa integrazione estesa a tutti. Senza questo pacchetto, i licenziamenti potevano salire a 700mila, il 30% in più del normale. E a questi si aggiungono i 420mila occupati a termine già persi, come ha registrato l’Istat nei dati di ottobre. E altri ancora ce ne saranno tra precari e autonomi. Lo tsunami occupazionale preoccupa Palazzo Chigi. Si guarda ai fondi del Next Generation Eu. La ministra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Almeno 1di esuberi nel. È la stima che circola sui tavoli del governo – scrive Repubblica – in vista del 31 marzo, quando terminerà il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto da inizio pandemia. Di questi, almeno 250mila lavoratori vengono considerati in uscita in pochissimo tempo. Il resto dopo. La Banca d’Italia ha calcolato in 600mila isalvati con il mix di politiche anti-Covid, tra il divieto di licenziare e la cassa integrazione estesa a tutti. Senza questo pacchetto, i licenziamenti potevano salire a 700mila, il 30% in più del normale. E a questi si aggiungono i 420mila occupati a termine già persi, come ha registrato l’Istat nei dati di ottobre. E altri ancora ce ne saranno tra precari e autonomi. Lo tsunami occupazionale preoccupa Palazzo Chigi. Si guarda ai fondi del Next Generation Eu. La ministra ...

