Alla Scala in scena la prima in versione inedita

MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio nell'arte in un teatro come non si era mai visto. O almeno così non lo aveva mai vissuto il grande pubblico. E' la prima del Teatro Alla Scala che ha inaugurato la stagione in modo inusuale, a causa delle restrizioni per il Covid-19. L'evento, storico, si è svolto senza pubblico, con l'orchestra che occupava lo spazio della platea e il direttore che dava le spalle al palco. Gli spettatori, però, c'erano ed erano a distanza, dietro gli schermi dei televisori o di altri dispositivi: lo spettacolo, diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore e intitolato "A riveder le stelle", è stato infatti trasmesso in diretta Rai, proposto da Rai Cultura con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa.Tante le opere, dagli italiani ai compositori europei, da Giuseppe Verdi a Georges Bizet, da ...

