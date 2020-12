Alessia Marcuzzi, che mamma: è uguale a lei! Gli auguri social e Instagram ‘esplode’: “Il dna non mente…”. FOTO (Di lunedì 7 dicembre 2020) I fan sono sempre molto attenti a quello che postano i vip preferiti sui profili social. E Alessia Marcuzzi è sicuramente tra i personaggi televisivi più seguiti con i suoi cinque milioni (avete letto bene, cinque milioni) di follower che non si perdono una delle stories o dei post della bellissima presentatrice romana. Ma forse quello che ha postato oggi Alessia è una delle chicche con più mi piace degli ultimi tempi. Oggi, 7 dicembre, è il compleanno di una persona speciale per Alessia, che ha voluto festeggiare in modo sentito la felice ricorrenza. Una bella FOTO in primo piano della festeggiata, che ha suscitato tanto interesse per la, naturale, somiglianza con la showgirl. E poi una FOTO insieme ad un’altra persona che occupa un posto speciale nel cuore della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) I fan sono sempre molto attenti a quello che postano i vip preferiti sui profili. Eè sicuramente tra i personaggi televisivi più seguiti con i suoi cinque milioni (avete letto bene, cinque milioni) di follower che non si perdono una delle stories o dei post della bellissima presentatrice romana. Ma forse quello che ha postato oggiè una delle chicche con più mi piace degli ultimi tempi. Oggi, 7 dicembre, è il compleanno di una persona speciale per, che ha voluto festeggiare in modo sentito la felice ricorrenza. Una bellain primo piano della festeggiata, che ha suscitato tanto interesse per la, naturale, somiglianza con la showgirl. E poi unainsieme ad un’altra persona che occupa un posto speciale nel cuore della ...

