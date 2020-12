Alberto Melloni | chi è lo storico delle religioni entrato in Commissione Europea

(Di lunedì 7 dicembre 2020)è unoche di recente èa far parte dei consulenti scientifici (Chief Scientific Advisors)è unoitaliane, professore ordinario di storia del cristianesimo nell’Università degli Studi di Bologna. Attualmente è stato chiamato a far parte del gruppo dei consulenti scientifici (Chief Scientific Advisor) L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

luca_melloni : RT @maxmuseo: ??#route21 - Il m.a.x. museo in viaggio verso il nuovo anno ??6 dicembre ALBERTO SUGHI, 'Senza titolo', 1975 c. Acquaforte ac… - gius_antonelli : RT @gius_antonelli: Intorno al trentesimo minuto di questa puntata di #maestri si comincia a parlare di 'e-taliano'. ?? - gius_antonelli : RT @gius_antonelli: Intorno al trentesimo minuto di questa puntata di #maestri si comincia a parlare di 'e-taliano'. ?? - icib : RT @gius_antonelli: Intorno al trentesimo minuto di questa puntata di #maestri si comincia a parlare di 'e-taliano'. ?? - gius_antonelli : Intorno al trentesimo minuto di questa puntata di #maestri si comincia a parlare di 'e-taliano'. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Melloni

ViaggiNews.com

Gigi che spettacolo su Rai 1 lo show in ricordo di Gigi Proietti Ad un mese esatto dalla sua morte, stasera in tv su Rai 1 va in onda "Gigi che ...Il Dpcm d’autunno ha bloccato, di fatto, ogni tipo di evento che prevede pubblico in presenza, anche in strutture deputate, come cinema e teatri, ...