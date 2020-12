Ajax Atalanta affidata a del Cerro Grande: le designazioni arbitrali per il match di Champions League (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ajax e Atalanta sarà diretta dallo spagnolo del Cerro Grande: le designazioni arbitrali per il match di Champions League Ajax e Atalanta sarà diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Le designazioni arbitrali per il match di Champions League che si giocherà a San Siro mercoledì sera. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Yuste e Fernandez, mentre il quarto uomo sarà Kabakov. Al VAR ci saranno Martinez Munuera ed Estrada Fernandez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)sarà diretta dallo spagnolo del: leper ildisarà diretta dallo spagnolo Carlos del. Leper ildiche si giocherà a San Siro mercoledì sera. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Yuste e Fernandez, mentre il quarto uomo sarà Kabakov. Al VAR ci saranno Martinez Munuera ed Estrada Fernandez. Leggi su Calcionews24.com

CorriereQ : Atalanta, operazione Amsterdam: con l’Ajax quattro rientri - Calciodiretta24 : Ajax – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Ajax – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - deatoffees : Il rinvio di #UdineseAtalanta è il regalo di #natale anticipato per i Bergamaschi,mercoledì Vs #ajax l #Atalanta sa… - sportli26181512 : Atalanta, Gosens a rischio con l'Ajax: Esito negativo e sospiro di sollievo per l'Atalanta, il cui...… -