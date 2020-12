Agricoltura motore di sostenibilità per il 90% degli italiani (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Durante la pandemia da Covid-19 si è rinnovata la centralità sociale del cibo con l'aumento della spesa alimentare domestica del +2,3% reale e il decollo verticale di alcuni prodotti tipici del mangiare in casa con il +12% della pasta, +16% del riso e poi +16,2% della birra, +9,3% dei vini, +11,1% della frutta, +12,2% degli ortaggi. Inoltre, vi è stato il boom degli acquisti presso i riscoperti negozi tradizionali di prossimità con +31% delle vendite. Di fatto, per il 47,4% degli italiani il cibo è stato un formidabile alleato per garantire il proprio benessere psicofisico. E' quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio sul mondo agricolo, “L'Agricoltura nella seconda ondata, tra resistenza e rilancio”, presentato da Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Durante la pandemia da Covid-19 si è rinnovata la centralità sociale del cibo con l'aumento della spesa alimentare domestica del +2,3% reale e il decollo verticale di alcuni prodotti tipici del mangiare in casa con il +12% della pasta, +16% del riso e poi +16,2% della birra, +9,3% dei vini, +11,1% della frutta, +12,2%ortaggi. Inoltre, vi è stato il boomacquisti presso i riscoperti negozi tradizionali di prossimità con +31% delle vendite. Di fatto, per il 47,4%il cibo è stato un formidabile alleato per garantire il proprio benessere psicofisico. E' quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio sul mondo agricolo, “L'nella seconda ondata, tra resistenza e rilancio”, presentato da Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli ...

ROMA (ITALPRESS) – Durante la pandemia da Covid-19 si è rinnovata la centralità sociale del cibo con l’aumento della spesa alimentare ...

Censis-Enpaia, fatturato ristorazione -40% nel 2020 con effetti sull'agricoltura

(Teleborsa) - Il fatturato della ristorazione, tra lockdown e seconda ondata, avrà perso il 40% entro fine anno, e la crisi del settore si prolungherà anche nei prossimi mesi. Ben 15,4 milioni di ital ...

ROMA (ITALPRESS) – Durante la pandemia da Covid-19 si è rinnovata la centralità sociale del cibo con l’aumento della spesa alimentare ...(Teleborsa) - Il fatturato della ristorazione, tra lockdown e seconda ondata, avrà perso il 40% entro fine anno, e la crisi del settore si prolungherà anche nei prossimi mesi. Ben 15,4 milioni di ital ...