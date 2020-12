Aggiornamento meteo lunedì 7 dicembre. La situazione

Leggi su udine20

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella giornata di oggi la depressione presente su gran parte dell’Europa favorirà ancora condizioni di instabilità anche sulla regione.Nell’episodio di maltempo degli ultimi due giorni si sono verificate le seguenti piogge cumulate massime puntuali: sulla zona A 490 mm in 24 ore e oltre 778 mm da inizio evento; sulla zona B 340 mm in 24 ore e oltre 541 mm da inizio evento; sulla zona C 120 mm in 24 ore e 221 mm da inizio evento; sulla zona D 75 mm da inizio evento. Sulle zone A e B i tempi di ritorno di tali picchi di precipitazione sono più che trentennali.In Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 cm di neve fresca, sul Canin 160 cm.EVOLUZIONEAl mattino in prevalenza coperto con piogge sparse e intermittenti, anche temporalesche, e quota neve oltre i 600-800 m circa; nel pomeriggio possibili schiarite, specie sulla costa, con probabilità più bassa di precipitazioni. ...