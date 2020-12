Addio compagna | l' Italia democratica piange la scomparsa della partigiana Lidia Menapace

(Di lunedì 7 dicembre 2020)a una grande donna, combattente, politica, attivista, antifascista, femministana. E' morta, aveva 96 anni e da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di ...

violet6femme : RT @globalistIT: - valhessen : RT @globalistIT: - matteotti_g : RT @fiomnet: ???? Compagna Lidia, ci mancherai! ?? - RedavidF : RT @fiomnet: ???? Compagna Lidia, ci mancherai! ?? - fiomnet : ???? Compagna Lidia, ci mancherai! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio compagna

Genova24.it

E' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista."Obiettivo primo posto". Questo il motto con il quale la Juventus dovrà affrontare domani sera il Barcellona al Camp Nou, nella gara valida per l'ultima giornata di Champions League. Una vera e propri ...