Addio al manager Paolo Piccardo, morto suicida nel Tevere: si è buttato davanti alla compagna (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Un suo amico ha cercato di salvarlo È morto suicida Paolo Piccardo, 53 anni, titolare di un’azienda che si occupa di pubblicità nonché famoso organizzatore di eventi, gettandosi nel fiume Tevere ieri a Roma. Da alcune testimonianze sembrerebbe che Piccardo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Un suo amico ha cercato di salvarlo È, 53 anni, titolare di un’azienda che si occupa di pubblicità nonché famoso organizzatore di eventi, gettandosi nel fiumeieri a Roma. Da alcune testimonianze sembrerebbe cheL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

E' morto il cane di Emma

E' morto Gaetano, storico cane di Emma Marrone. Il doloroso annuncio della cantante arriva sui social, dove condivide un tenero messaggio di congedo. "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai - s ...

