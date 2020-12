Acquisti online: decalogo antitruffe della polizia postale. Puglia: 249 denunciati in un anno Nella regione segnalati circa 1400 casi nel 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La polizia di Stato scende in campo per la protezione dello shopping natalizio online: dall’esperienza acquisita Nella tutela dai rischi di truffe dalla polizia postale e delle Comunicazioni una guida con consigli pratici e suggerimenti per acquistare in Rete con maggiore tranquillità. È ormai iniziata la corsa agli Acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping natalizio finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice in questo momento di emergenza sanitaria, anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli Acquisti ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Ladi Stato scende in campo per la protezione dello shopping natalizio: dall’esperienza acquisitatutela dai rischi di truffe dallae delle Comunicazioni una guida con consigli pratici e suggerimenti per acquistare in Rete con maggiore tranquillità. È ormai iniziata la corsa aglidei regali di Natale! Quale migliore ocone per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping natalizio finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice in questo momento di emergenza sanitaria, anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli...

Agenzia_Italia : Dieci consigli per non farsi truffare nello shopping online di Natale - marketthing : #AcquistiItaliani Online #Facebook #Shop. Grandi selezioni di #prodotti , #marchi e marchi. Fare acquisti per… - fainformazione : Neosurf, la prepagata usa e getta anonima per il web Vuoi effettuare acquisti anonimi online? Neosurf è una partic… - fainfoeconomia : Neosurf, la prepagata usa e getta anonima per il web Vuoi effettuare acquisti anonimi online? Neosurf è una partic… - NoiNotizie : Acquisti online: decalogo antitruffe della @poliziadistato postale. #Puglia: 249 denunciati in un anno -