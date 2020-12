Abruzzo zona arancione da oggi, ma l'ordinanza sprint disorienta i commercianti: riaperti solo la metà dei negozi (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Abruzzo è da oggi zona arancione. Ieri sera, dopo aver preso atto che i contagi erano scesi sotto quota 300, il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza per... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'è da. Ieri sera, dopo aver preso atto che i contagi erano scesi sotto quota 300, il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l'per...

MediasetTgcom24 : L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa - Agenzia_Ansa : #Covid, ordinanza #Abruzzo: da domani fuori dalla zona rossa. Marsilio: 'Diventa arancione, ho informato Speranza'.… - repubblica : Abruzzo, il governatore Marsilio firma l'ordinanza per il ritorno in fascia arancione. Tutta l'Italia fuori dalla z… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Abruzzo, la Regione si autoproclama in zona arancione. Marsilio: “Da oggi in vigore l’ordinanza” - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Abruzzo zona arancione in anticipo?Boccia: 'Aspetti mercoledì o diffida' -