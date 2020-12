Abruzzo, il governatore proclama zona arancione: Il Governo lo stoppa (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’lite istituzionale tra il governatore abruzzese e due ministri dell’esecutivo sull’autoproclamazione della zona arancione. Boccia Speranza MarsilioScene d’ordinaria follia potrebbe dirsi, ed invece è ordinaria amministrazione. Succede in Abruzzo, succede che il governatore Marsilio autoproclami, per il bene della regione e dei suoi cittadini, dice, la zona arancione, uscendo quindi, su sua diretta iniziativa da quella rossa. zona rossa, in cui, il Governo, aveva posizionato la regione, secondo i criteri prestabiliti per la gestione delle emergenze territoriali. Marsilio proclama la zona arancione e per pronta risposta Boccia e Speranza, ministri ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) E’lite istituzionale tra ilabruzzese e due ministri dell’esecutivo sull’autozione della. Boccia Speranza MarsilioScene d’ordinaria follia potrebbe dirsi, ed invece è ordinaria amministrazione. Succede in, succede che ilMarsilio autoproclami, per il bene della regione e dei suoi cittadini, dice, la, uscendo quindi, su sua diretta iniziativa da quella rossa.rossa, in cui, il, aveva posizionato la regione, secondo i criteri prestabiliti per la gestione delle emergenze territoriali. Marsiliolae per pronta risposta Boccia e Speranza, ministri ...

NicolaPorro : Il governatore dell'Abruzzo (#FdI) non è certo un negazionista. Ma ha anticipato di poche ore le deliberazioni del… - RaiNews : #Abruzzo, presidente #Marsilio: 'Lettera diffida firmata dai ministri Boccia e Speranza: risibile ed eccessivo tono… - Danilo_Sant65 : #Covidioti -Mo minacciano pure!!! Il governatore dell’Abruzzo se ne fotte dei colori del governo e riapre la sua re… - Euristic3000 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà al governatore dell'Abruzzo @marcomarsilio per le inaccettabili minacce ricevute dal Governo. Lezioni da gen… - Profilo3Marco : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà al governatore dell'Abruzzo @marcomarsilio per le inaccettabili minacce ricevute dal Governo. Lezioni da gen… -