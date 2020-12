"A stento tre su dieci". Pure gli italiani si sono stancati di questo governicchio: sondaggio-Mentana, Conte verso la fine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ogni lunedì non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. Stavolta sulla scrivania del direttore sono arrivate non solo le cifre aggiornate a lunedì 7 dicembre riguardo alle intenzioni di voto, ma anche le rivelazioni sulle prospettive del governo secondo gli italiani. “Viste le difficoltà di queste ultime settimane nei rapporti all'interno della maggioranza, cosa sarebbe più giusto fare?”, è il quesito posto da Swg. Il 34% degli intervistati ha risposto “andare avanti con questo governo”: poco più di uno su tre si fida quindi dell'attuale esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, prova di un crollo tra la prima e la seconda ondata a causa di ripetuti errori logistici e di comunicazione. Il 29% degli intervistati ha invece risposto “andare alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come ogni lunedì non può mancare ilSwg realizzato per il Tg La7 di Enrico. Stavolta sulla scrivania del direttorearrivate non solo le cifre aggiornate a lunedì 7 dicembre riguardo alle intenzioni di voto, ma anche le rivelazioni sulle prospettive del governo secondo gli. “Viste le difficoltà di queste ultime settimane nei rapporti all'interno della maggioranza, cosa sarebbe più giusto fare?”, è il quesito posto da Swg. Il 34% degli intervistati ha risposto “andare avanti congoverno”: poco più di uno su tre si fida quindi dell'attuale esecutivo presieduto da Giuseppe, prova di un crollo tra la prima e la seconda ondata a causa di ripetuti errori logistici e di comunicazione. Il 29% degli intervistati ha invece risposto “andare alle ...

