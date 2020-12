A rischio 1 milioni di posti | ma il governo non ha un piano sul lavoro

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mentre ilsi affanna nel promettere soluzioni di contrasto alla crisi economica che puntualmente si rivelano tardive e inefficaci, c’è una data già segnata in rosso sul calendario che preoccupa, e parecchio: 31 marzo 2021. In quell’occasione cadrà infatti il blocco dei licenziamenti imposto come misura per evitare di aggravare l’emergenza per tante famiglie. Cosa succederà dopo? Difficile dirlo con certezza. Le stime parlano però di 250 mila persone che potrebbero perdere il proprio posto dia strettissimo giro. Altre nei mesi successivi, fino ad arrivare a un totale di un milione di esuberi. Secondo le previsioni della Banca d’Italia, il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione estesa a tutti hanno salvato, in questa fase, 600-700 mila italiani dal licenziamento, il 30% in più rispetto a un anno “normale”. 420 mila ...