A Natale tornano i Moschettieri Favino | Mastandrea e Papaleo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sempre goliardici ma più arrugginiti,D'Artagnan (Pierfrancesco), Porthos (Valerio) e Athos (Rocco), richiamati dalla Regina Anna d'Austria (Margherita Buy) per un'ultimissima missione segreta. Sono state rilasciate le prime immagini del film Sky Original, "Tutti Per 1 - 1 Per Tutti", seguito di "del re - La penultima missione", sempre diretto da Giovanni Veronesi. Sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.Isaranno guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini) e si lanceranno in una nuova avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia ...