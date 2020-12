8 dicembre: cosa si può fare all’Immacolata? (Di lunedì 7 dicembre 2020) LEGGI ANCHE A Natale e il 31 non si esce dal proprio comune. E la Messa sarà alle 20 Shopping nei centri commerciali Il Dpcm ha confermato la chiusura di centri commerciali, gallerie e outlet nei giorni festivi e prefestivi, compreso l’8 dicembre; al loro interno restano aperti soltanto i supermercati, i tabacchi e le farmacie. Per lo shopping natalizio si dovrà aspettare. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) LEGGI ANCHE A Natale e il 31 non si esce dal proprio comune. E la Messa sarà alle 20 Shopping nei centri commerciali Il Dpcm ha confermato la chiusura di centri commerciali, gallerie e outlet nei giorni festivi e prefestivi, compreso l’8 dicembre; al loro interno restano aperti soltanto i supermercati, i tabacchi e le farmacie. Per lo shopping natalizio si dovrà aspettare.

zazoomblog : Uomini e Donne 7 e 8 dicembre non andrà in onda: ecco perché e cosa sarà trasmesso - #Uomini #Donne #dicembre… - IdQuod : @LegaPokemon E il parroco cosa pensa del Covid? Restate sintonizzati con noi, e ve lo diremo l'8 dicembre! - Ivano90833697 : RT @Yudi46265112: Ecco cosa aspetta dal 4 Dicembre all 8 Dicembre a chi verrà a trovarmi?????? Retwittate Grazie - SalvoBallarino : RT @Yudi46265112: Ecco cosa aspetta dal 4 Dicembre all 8 Dicembre a chi verrà a trovarmi?????? Retwittate Grazie - vogliatanta : RT @Yudi46265112: Ecco cosa aspetta dal 4 Dicembre all 8 Dicembre a chi verrà a trovarmi?????? Retwittate Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : 8 dicembre cosa 8 dicembre: cosa si può fare all'Immacolata 2020 Money.it