66enne molesta ragazzine in bici | le vittime lo fotografano e lo incastrano | arrestato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un uomo di 66 anni è statodai carabinieri a Limbiate (Monza) con l’accusa di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minori. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip di Milano. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe avvicinato in strada tredi 11, 13 e 14 anni, mentre era in, con l’intenzione di avere rapporti sessuali. A incastrarlo sono state due delleche sono riuscite a fotografarlo e a consegnare le immagini agli investigatori. A far partire l’inchiesta è stata la denuncia dei genitori della 11enne che risale allo scorso luglio, quando la ragazzina è rientrata a casa in lacrime, raccontando a mamma e papà di essere appena sfuggita all’uomo. Dalle indagini dei carabinieri della Sezione Operativa di Desio (Monza), coordinati dal Pm di ...